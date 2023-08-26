Постапокалиптический город, заселённый киборгами. Мир паровых машин, закрытый опасной воздушной завесой. Потусторонняя гостиница, населённая сверхъестественными существами. Собрали аниме про другие миры с захватывающими сюжетами — от борьбы с узурпатором за престол королевства до расследования загадочной серии убийств.

«Последний изгнанник» (2003)

Между империей Анатоль и царством Дизит развернулась война. Оба государства разделяет воздушный поток — «Гранд Стрим». Преодолевать его чрезвычайно опасно, и мало кому из смельчаков удавалось это. Где-то внутри него спрятана могущественная Гильдия, решающая судьбы обоих государств. Клаус Барка и Лави Хэд выросли в Анатоле. Они друзья с детства, зарабатывающие на жизнь курьерской доставкой. Ребята мечтают стать настоящими пилотами и однажды пересечь «Гранд Стрим». Но их жизнь складывается иначе.

Клаус и Лави замечают разбитый ваншип с раненым пилотом. Тот вёз ценный груз, но не смог уйти от преследования штурмовиком Гильдии. Он просит ребят забрать с собой маленькую девочку Альвис, которая летела с ним, и доставить её к развалинам старого храма. Там Альвис должен забрать загадочный капитан корабля-убийцы «Сильвана» по имени Алекс Роу.

«Эрго Прокси» (2006)

На постапокалиптической Земле человечество укрылось в городах под куполом. Один из них — Ромдо. Его жителей убеждают, что это место для них рай. Они могут жить в пригодной окружающей среде и ни о чём не беспокоиться. За пределами купола их ждёт только смерть. Вести быт жителям Ромдо помогают авторейвы — киборги-андроиды. Они разносят почту, служат в полиции и даже замещают настоящих детей в семьях.

Рил Мэйер — инспектор из Бюро расследований и внучка регента Ромдо, скучающая в стенах идеального города. Ей поручают расследовать серию убийств, в которых подозревают авторейвов, заражённых вирусом «когито». Он наделяет машины душой и чувствами. Во время расследования Рил узнаёт о существовании загадочных существ Прокси — ни людей, ни авторейвов. В своих поисках она упирается в тупик: никто не может или не хочет рассказать ей больше о Прокси. Но девушка находит того, кто каким-то образом связан с этими существами — неприметного иммигранта по имени Винсент Лоу.

«Хроники Валькирии» (2009)

Главная героиня Алисия Мелькиотт мечтала стать пекарем. Но жизнь распорядилась так, что ей пришлось стать солдатом ополчения маленького городка Брюль. На её страну Галию напала могущественная Империя, чтобы забрать у страны ценный минерал — рагнит. Его можно использовать практически везде — от заправки военной техники до медицины.

Однажды во время патрулирования Алисия ловит у реки «вражеского шпиона» Велкина Гюнтера. Их встреча запускает цепочку событий, которая поможет девушке и её однополчанам спасти родную страну от захватчиков. Ведь среди жителей Галии ходит легенда о Валькирии, которая в древние времена спасла мир от алчного Дария, пронзив сердце врага сияющим копьём, и которая может однажды вернуться.

«Рассвет Йоны» (2014)

Дочь правителя Коука по имени Йона жила как в сказке: любящий отец, очаровательный двоюродный брат, беззаботная жизнь в достатке. Впереди её ждало только безоблачное будущее и трон королевства. Но в день шестнадцатилетия Йоне пришлось столкнуться с предательством: её двоюродный брат Су Вон убивает отца девушки и занимает престол.

Участь правителя должна постигнуть и Йону, но в последний момент её спасает офицер личной охраны и друг детства Хак. Он укрывает девушку на своей родине, чтобы Су Вон не смог её найти. Йоне пришлось отбросить детскую наивность и осознать, что её сказочный мир рухнул. Девушка решает вернуть свой трон и отомстить Су Вону за вероломное убийство отца.

«Повар небесной гостиницы» (2018)

Аой Цубаки получила интересное наследство от своего дедушки — дар видеть сверхъестественных существ ёкаев. Но Аой не боится своего таланта. Когда она была маленькой девочкой, её бросила мать, и только загадочный дух спас её от голодной смерти. В благодарность за это она старается кормить гостей из потустороннего мира.

Однажды во очередного угощения перед Аой предстал демон Оданна. Он управляющий призрачной гостиницы, и оказывается, что дедушка Аой не выплатил ёкаю крупный долг. Теперь ей придётся выйти замуж за ёкая в счёт оплаты. Но Аой отказывается и заявляет, что вместо этого отработает долг. Она решает открыть закусочную при гостинице в потустороннем мире.

«Вайолет Эвергарден» (2018)

Когда-то давно профессор Орландо изобрёл специальную печатную машину для своей жены, чтобы она могла писать романы после того, как ослепла. Он назвал её «самопишущая кукла». Изобретение облегчило жизнь многим людям. Спустя годы так стали называть юных машинисток, которые помогают малограмотным жителям передавать на бумаге свои мысли, чаяния и просьбы.

В крупном портовом городе Лейдене как раз работает агентство самопишущих кукол. Однажды к его сотрудницам приходит Вайолет Эвергарден. Она была солдатом во время войны, потеряла в бою обе руки и почти всю память. Руки ей заменили на сверхфункциональные протезы. Однако Вайолет не представляет, как строить жизнь за пределами фронта. Она решает стать самопишущей куклой, чтобы наблюдать за разными людьми и учиться у них испытывать чувства. А ещё, возможно, однажды отыскать майора Гилберта Бугенвиллеи — человека, которого она помнит и с которым её разлучила война.

«Фена: принцесса пиратов» (2021)

Однажды Фена Хаутман отправилась с отцом в морское путешествие, но на их корабль напали пираты. Девочку посадили в шлюпку и отправили дрейфовать в море. Последнее, что она запомнила, — паренька по имени Юкимару, который обещал найти её.

Прошло десять лет, Фена выросла на острове Шангри-Ла в публичном доме. Несмотря на хрупкую внешность, девушка не собирается отдавать свою жизнь в руки чужих людей. Она пытается сбежать с острова, и в этом ей внезапно помогает юноша в красных доспехах — тот самый Юкимару, который обещал найти её. Встреча с ним открывает в Фене воспоминания об отце и загадочном «Эдеме», который она должна была найти.